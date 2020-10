V Česku zatiaľ pribudlo 2661 nových prípadov nákazy koronavírusom

Praha 18. októbra (TASR) - V Českej republike v nedeľu do 18.00 h potvrdili 2661 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je približne o 1600 menej ako v rovnakom čase v sobotu. Vyplýva to z údajov zverejnených na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.



Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 171.487 ľudí, z ktorých 1402 nákaze podľahlo. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 69.090 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 100.995 ľudí, z toho 3519 je hospitalizovaných.



Vicepremiér a minister dopravy, priemyslu a obchodu Karel Havlíček v nedeľu vyhlásil, že vláda bude rozhodovať o zavedení tzv. celoštátneho lockdownu najskôr začiatkom novembra. "Druhého novembra dôjde buď k ďalším opatreniam alebo k uvoľneniu zavedených reštrikcií," dodal. Pokiaľ núdzový stav vláda nepredĺži, potrvá do 3. novembra.



Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich.