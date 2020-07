V českom okrese Jihlava bude od utorka povinné nosenie rúšok

Praha 13. júla (TASR) - Nosenie rúšok vo všetkých verejných zariadeniach bude od utorka povinné v celom okrese Jihlava. V pondelok o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz



Opatrenie začne platiť od utorka 15:00 h. Jeho vplyv budú hygienici vyhodnocovať v piatok a rozhodovať budú aj o tom, ako dlho bude nosenie rúšok povinné. Od piatku už platí v regióne povinnosť nosiť rúška v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach.



"Nosenie rúšok bude platiť do odvolania. Dnes sme sa na tom dohodli s krajskou hygienickou stanicou," uviedla primátorka Jihlavy Karolína Koubová.



Rúška tak budú musieť ľudia nosiť v hromadnej doprave, obchodoch a tiež službách, kde dochádza ku osobnému kontaktu so zákazníkmi, ako napríklad pri manikúre či pedikúre.



Povinné nosenie rúšok sa bude týkať aj návštevníkov väčších vonkajších kultúrnych podujatí. Úrady vyzvú organizátorov, aby nosenie rúšok kontrolovali. V prípade, že tak neurobia, sa bude porušením nariadení zaoberať polícia.



Povinné nosenie rúšok platí od pondelka aj na jihlavskej radnici. Priamo na magistráte sa síce ochorenie COVID-19 zatiaľ nepotvrdilo, avšak infikovaná je spolupracovníčka mesta z komisie pre občianske záležitosti. Z toho dôvodu sa pripravujú ďalšie preventívne opatrenia.



Dosiaľ sa v ČR novým koronavírusom nakazilo celkovo 13.204 ľudí, vyliečených je 8365 ľudí a obetí na životoch 353. Vyplýva to z informácií českého ministerstva vnútra. Podľa dostupných informácií je najpostihnutejším regiónom okres Karviná v Moravskosliezskom kraji na severovýchode ČR, kde sa nákaza začala šíriť medzi baníkmi v baniach spoločnosti OKD.