HORIA CISTERNY S TOXICKÝM BENZOLOM v Olomouckom kraji

Praha 28. februára (TASR) - Pri obci Hustopeče nad Bečvou v Olomouckom kraji vzdialenej necelých 50 kilometrov od slovenských hraníc horí lokomotíva a železničné cisterny, z ktorých uniká toxický benzol. Na mieste je vidieť hustý čierny dym. Hasiči vyhlásili zvláštny stupeň poplachu, ľudia by sa podľa nich nemali k miestu približovať. Premávka na trati je zastavená, informuje spravodajkyňa TASR.



Podľa prvotných informácií došlo v piatok predpoludním k nehode nákladného vlaku, ktorý sa roztrhol, následne vykoľajil a jedna z poškodených cisterien začala horieť. Oheň sa postupne šíril a zatiaľ sa ho podľa hovorcu Správy železníc pri mimoriadnych situáciách Martina Kavku nedarí dostať pod kontrolu. Hasiči najskôr informovali o piatich horiacich vagónoch, aktuálne ich už horí 15.



Hovorkyňa HZS Olomouckého kraja Lucie Balážová vo vysielaní ČT24 uviedla, že na mieste majú 53 kusov hasiacej techniky, zapojil sa už aj vrtuľník a uvažuje sa o využití dronov. Zásah je podľa nej pre hasičov veľmi náročný, pretože unikajúca látka môže byť pre nich veľmi nebezpečná. "Informovali sme okolité obce prostredníctvom operačného strediska, obyvatelia dostali SMS, aby nevetrali a nezdržiavali sa vonku," dodala.



Olomoucký hajtman Ladislav Okleštěk uviedol, že pri nehode sa nikto nezranil. Neskôr vo vysielaní ČT24 povedal, že podľa jeho informácií sa pri nehode zo 17 cisterien vykoľajilo 15. Požiar sa podľa jeho slov mierne zmenšuje, pretože látka sa postupne spaľuje. Dodal, že na mieste je veľa sadzí a územie je nimi "zamorené".



V okolitých obciach sa pohybuje pojazdné chemické laboratórium, ktoré meria hodnoty škodlivých látok v ovzduší. "Zatiaľ neboli nikde prekročené hraničné hodnoty. Verím, že to tak bude aj naďalej... a že nedôjde ani k poškodeniu zdravia občanov v okolitých obciach," dodal hajtman. Na miesto podľa stanice ČT24 mieri aj inšpekcia životného prostredia.



Premávka na trati v úseku medzi obcami Hustopeče nad Bečvou a Lhotka nad Bečvou je zastavený. Týka sa to aj diaľkovej dopravy a vlakov smerujúcich na Slovensko. České dráhy na webe uviedli, že vlaky z Prahy do Púchova a Žiliny budú v úseku Hranice na Moravě - Valašské Meziříčí obojsmerne nahradené autobusovou dopravou.



Benzol je číra toxická kvapalina, ktorá sa skladá z benzénu, toluénu a ďalších látok. Využíva sa pri výrobe plastov. Ide o zdraviu škodlivú látku, ktorá má karcinogénne účinky.