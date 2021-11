V Česku pribudlo viac ako 14 000 nakazených koronavírusom

Praha 13. novembra (TASR) - Za piatok pribudlo v Českej republike 14.199 ľudí nakazených covidom. Je to asi o 5000 prípadov viac než pred týždňom a o necelých 4000 viac než vo štvrtok, píše spravodajský server iDNES.cz.



Reprodukčné číslo stúplo na 1,32 a sedemdňová incidencia na 661 nakazených na 100.000 obyvateľov. Pozitívny výsledok mal každý piaty PCR test, približuje uvedený zdroj.



Po jednodňovom poklese, keď za štvrtok pribudlo 10.411 novonakazených, sa tak v piatok opäť potvrdil trend čísel atakujúcich hranicu 15.000 pozitívnych denne. Vyplýva to zo štatistiky českého ministerstva zdravotníctva.



Laboratóriá v piatok vyhodnotili 62.700 PCR testov, pozitívny výsledok malo 20,23 percenta z nich, teda asi každý piaty, spresňuje iDNES.cz



V nemocniciach je teraz s covidom 3845 ľudí, za piatok pribudlo 77 hospitalizovaných. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 513 z nich, o štyroch viac než vo štvrtok.



Zdravotníci v piatok podali 50.007 dávok vakcíny proti covidu, čo je najviac v priebehu tohto týždňa. Dovedna už bolo v Česku vyočkovaných 12.758.362 dávok, do čoho sa počíta aj preočkovanie. Aspoň prvú dávku dostalo asi 70 percent dospelej populácuie Českej republiky, priblížil iDNES.cz.