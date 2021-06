V plzenskej firme unikol sírovodík, 2 ľudia sú mŕtvi

Plzeň 18. júna (TASR) - Dvoch mŕtvych a rovnaký počet zranených si v piatok vyžiadal únik sírovodíka, ku ktorému došlo vo firme na spracovávanie priemyselného odpadu v západočeskom meste Plzeň. Informoval o tom webový spravodajský portál Novinky.cz.



Zasiahnutých bolo celkovo sedem ľudí. Traja objekt včas opustili, štyroch museli záchranári resuscitovať. Títo boli v kritickom stave prevezení do plzenskej fakultnej nemocnice, kde dvaja z nich zomreli. Na mieste zasahujú aj hasiči a policajti.



Nebezpečná chemikália unikla vo vnútri objektu. Polícia počas zásahu uzavrela okolie firmy. Podľa hovorcu hasičov plzenského kraja Petra Poncara sa toxické látky nedostali do kanalizácie. Preventívne však úrady obyvateľom v okolí odporučili, aby nevetrali.



Hasiči namerali v objekte firmy zvýšené hodnoty sírovodíka a siričitanov, dopĺňa Český rozhlas. "Hasiči sa radia s technológmi, akým spôsobom zamedziť ďalšiemu úniku chemikálií a ako následne odpad zlikvidovať," povedal Poncar. Hasiči zároveň prehľadávajú objekt pre prípad, že by sa v ňom ešte nachádzali ďalšie osoby.