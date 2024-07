ČR: V Prahe bude v utorok rokovať česká a ukrajinská vláda

Praha 15. júla (TASR) - V Prahe sa v utorok uskutoční spoločné rokovanie českej a ukrajinskej vlády. Témami budú aktuálna situácia na Ukrajine, obranná spolupráca či migrácia. V pondelok to oznámil český úrad vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Predsedovia vlád Petr Fiala a Denys Šmyhaľ budú spoločne rokovať najmä o aktuálnej situácii na Ukrajine, obrannej spolupráci, migračnej tematike, spolupráci v energetike, podpore českého exportu a zapojení českých firiem do obnovy Ukrajiny," avizoval úrad vlády.



Okrem Fialu sa na spoločnom rokovaní za českú stranu zúčastní desať ministrov vrátane šéfa rezortu diplomacie Jana Lipavského, ministra vnútra Víta Rakušana, ministerky obrany Jany Černochovej či šéfa rezortu priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu.



Ide o druhé medzivládne konzultácie českého a ukrajinského vládneho kabinetu. Prvé rokovanie sa uskutočnilo na konci októbra 2022 v Kyjeve.



Česká vláda pravidelne spoločne rokovala aj so slovenským vládnym kabinetom, tieto stretnutia však prerušila v marci tohto roka práve pre rozdielne názory súčasných vlád na situáciu na Ukrajine. Medzitým v apríli slovenská a ukrajinská vláda uskutočnili spoločné rokovanie v Michalovciach.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)