PÔROD NA PALUBE: V Prahe muselo núdzovo pristáť lietadlo

Praha 30. decembra (TASR) - Lietadlo spoločnosti Wizz Air smerujúce z britského Birminghamu do Bukurešti muselo v noci na piatok núdzovo pristáť na pražskom Letisku Václava Havla. Na palube totiž počas letu začala rodiť jedna z cestujúcich. Informuje o tom TASR podľa správy českej televízie Nova.



Na letisku už na matku i jej čerstvo narodeného syna čakala záchranka, ktorá ju odviezla do nemocnice.



"Bezpečne u nás pristálo lietadlo smerujúce do Bukurešti, na ktorého palube prebehol pôrod. Som rád, že mamička aj bábätko sú v poriadku, a želám im veľa zdravia," napísal na sociálnej sieti Twitter riaditeľ letiska Jiří Pos.



Chlapec sa narodil približne pol hodiny pred pristátím. Pupočnú šnúru prestrihol lekár v Prahe.



Na mieste podľa televízie Nova zasahovala aj cudzinecká polícia. "Kolegovia z oddelenia ochrany letiska Riaditeľstva služby cudzineckej polície sa pripájajú s prianím všetkého dobrého malému chlapčekovi. Nestáva sa často, že by sme v službe asistovali pri pôrode, ale keď už tá chvíľa príde, tak sme pripravení," napísala Polícia ČR na svojom twitterovom účte.



Odklonené lietadlo krátko po vynútenom pristátí v Prahe pokračovalo v lete do Bukurešti.