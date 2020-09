V Prahe pomenovali ďalšie dve ulice po odbojároch z čias heydrichiády

Praha 11. septembra (TASR) - Dve ulice v pražských Vysočanoch nesú od štvrtka mená po rodinách Smržovcov a Svatošovcov. Tie pomáhali výsadkárom, ktorí v druhej svetovej vojne zaútočili na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Obe za to zaplatili životom. Novopomenované ulice sa nachádzajú v blízkosti stanice metra Kolbenova, informoval v piatok Český rozhlas (ČRo).



Keď výsadkár Jan Kubiš uskutočnil atentát na Heydricha, z miesta činu unikol na bicykli, ktorý mu požičala rodina Smržovcov. Bola jednou z mnohých, ktoré výsadkárom v Prahe pomáhala. Manželov za to nacisti zastrelili v koncentračnom tábore Mauthausen. Teraz po nich v pražskej štvrti Vysočany pomenovali ulicu.



Rodina s dvoma deťmi bývala v roku 1942 niekoľko stoviek metrov odtiaľto.



Vo Vysočanoch pribudla po štvrtku aj tabuľka s názvom Svatošových. To boli ďalší odbojári. Od Josefa a Marie Svatošových si požičal Jozef Gabčík aktovku, v ktorej bola náhradná bomba. Osud mali podobný ako Smržovci.



"Zapojili sa do toho v polovici apríla 1942, keď u nič prebýval Adolf Opálka - veliteľ skupiny Out Distance - a Karel Čurda," uviedol bádateľ Vlastislav Janík.



Práve zradca Čurda u Svatošovcov podľa bádateľa strávil aj posledné chvíle predtým, ako išiel nahlásiť gestapu adresy a mená ľudí, ktorí parašutistom pomáhali; preto zomrelo šesť členov rodiny Svatošovcov.



Vo Vysočanoch majú názov po rodinách odbojárov zavraždených za heydrichiády od roku 2018 ulice Moravcových a Strnadových. Mimovládna organizácia Iniciativa A chce po odbojároch pomenovať aj ďalšie ulice.



V Prahe napríklad chýba Švarcova ulica. "Jaroslav Švarc, príslušník výsadku Tin, sa stal ako prvý obyvateľom krypty na Resslovej ulici. Ako jediný z tej sedmičky, ktorá tam spoločne zahynula, nemá svoju pražskú ulicu," upozorňuje člen zmienenej iniciatívy Karel Polata.



Organizácia chce, aby ulica vznikla v Prahe najneskôr do roku 2022, keď bude 80. výročie atentátu na Heydricha.



Československí výsadkári Gabčík a Kubiš zaútočili 27. mája 1942 na Heydrichov automobil v zákrute v pražskej štvrti Libeň. Gabčíkovi zlyhal samopal, Kubišovi sa však podarilo odpáliť granát, ktorý Heydricha zranil.



Zastupujúci ríšsky protektor zomrel 4. júna zrejme na infekciu. Po útoku nasledovala krutá odplata nacistov, počas ktorej bolo zavraždených niekoľko tisícok ľudí a vypálené obce Lidice a Ležáky.