V Prahe sa konala rekonštrukcia popravy 27 českých pánov

Praha 22. júna (TASR) - Staromestské námestie v Prahe si v pondelok pripomenulo 400 rokov od popravy 27 českých pánov po bitke na Bielej hore. Spolok Rytíři Koruny České pod záštitou Prahy 1 pripravil program na počesť pamiatky popravených. Zahŕňal šermiarov, jazdcov na koňoch a kata Mydlářa.



Akciu na začiatku uviedla historička Marie Koldinská svojou prednáškou, ktorá divákom priblížila historický kontext doby. Na rekonštrukcii popravy sa podieľalo vyše 120 účinkujúcich vrátane vlajkonosičov či bubeníkov.



Divákov programom previedla fiktívna postava Histórie v podaní herečky Terezy Bebarovej. Jednej z hlavných úloh - prokurátora Přibíka Jeníška z Újezdu - sa ujal herec Václav Vydra.



Rekonštrukcii popravy, ktorá mala čo najviac zodpovedať vtedajším udalostiam, udelila mestská časť záštitu preto, že ju považuje za vhodnú formu pripomenutia takéhoto kľúčového momentu českých dejín, napísali Lidové noviny.



Pamiatku 27 popravených predstaviteľov stavovského odboja si približne 100 ľudí pripomenulo aj v Chráme svätého Mikuláša na Staromestskom námestí. Účastníci piety položili k pamätnej doske na námestí niekoľko vencov.



„Sú to pre nás mučeníci, ktorí svoje životy položili za slobodu, za vlasť. Na to by sme nemali zabúdať," povedal patriarcha Cirkvi československej husitskej Tomáš Butta.



Europoslanec Jan Zahradil popravu 27 popredných účastníkov stavovského povstania označil za „krvavý výkričník českých dejín". Primátor hlavného mesta Zdeněk Hřib uviedol, že mnohé dôsledky vĺn nútených emigrácií, ktoré české krajiny po bitke na Bielej hore a v ďalších obdobiach postretli, pociťujeme dodnes.



Poprava troch pánov, siedmich rytierov a 17 mešťanov podľa historikov upevnila vládu Habsburgovcov na českom tróne a odradila potenciálnu opozíciu od akejkoľvek formy odboja. Dlhodobými dôsledkami stavovského povstania, bitky na Bielej hore i popravy bola dedičná držba českej kráľovskej koruny v rukách Habsburgovcov ďalších takmer 300 rokov či rekatolizácia spojená s emigrantskou vlnou.



Po bitke na Bielej hore a poprave na Staromestskom námestí odišla z krajiny veľká časť šľachty a mestskej inteligencie, pričom nekatolícke náboženstvá boli postavené mimo zákon.



Pamiatku popravených na Staromestskom námestí pripomína pamätná tabuľa a 27 krížov vyznačených v dlažbe.