V Prahe vypadol z devätnásteho poschodia paneláku chlapec

Praha 5. decembra (TASR) – Pražská polícia vyšetruje okolnosti pádu 15-ročného chlapca z panelového domu vo štvrti Háje. Dieťa podľa polície vypadlo z 19. poschodia. Záchranka chlapca prepravila do nemocnice s ťažkými zraneniami, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Chlapec spadol v piatok popoludní z panelového domu, ktorý je so susedným domom známy ako Pražské dvojčatá.



Hovorkyňa záchranky Jana Poštová uviedla, že 15-ročný chlapec utrpel mnohopočetné vážne zranenia najmä hlavy a panvy. „Bol uvedený do umelého spánku a prepravený do nemocnice," povedala.



Okolnosti pádu vyšetruje polícia. Jej hovorkyňa Eva Kropáčová uviedla, že podľa všetkého dieťa vypadlo z 19. poschodia.



Pražské dvojčatá na sídlisku Háje patria k najvyšším panelákom v Českej republike, jeden dom má 23 poschodí, druhý 19 a hore ich spája lávka.