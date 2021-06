V Prahe vznikne Múzeum pamäti 20. storočia

Praha 16. júna (TASR) - Česko bude mať Múzeum pamäti 20. storočia. Expozíciu pripomínajúcu hrôzy totalitných režimov by mali otvoriť v roku 2023 v Dome pážat na pražských Hradčanoch, verejnosť však do nej môže nahliadnuť už v sobotu 19. júna.



Priestory najskôr musia prejsť rekonštrukciou, múzeum však s nimi ráta ako s dočasnými. V budúcnosti by mala vzniknúť rozsiahlejšia expozícia v komplexe Strahovského štadióna, informovala Česká televízia.



"Sme presvedčení, že na totalitné režimy, na hrôzy totalitných režimov a ich obete, ako aj na ľudí, ktorí boli schopní sa totalitnému režimu vzoprieť, nesmieme zabúdať," vyzdvihla dôležitosť tejto inštitúcie predsedníčka jej správnej rady Hana Kordová Marvanová.



Múzeum, ktoré je zriadené z verejných prostriedkov, podľa jej slov Česku chýbalo. Magistrát Prahy založil toto múzeum v roku 2019, na 30. výročie nežnej revolúcie, doteraz však fungovalo bez stálych priestorov.



Dvojpodlažný objekt Domu pážat poskytne múzeu zázemie pre expozíciu i súvisiacu vzdelávaciu činnosť. Cieľom je vybudovať priestor podľa vzoru obdobných zahraničných inštitúcií. Organizátori uvádzajú predovšetkým Múzeum Varšavského povstania vo Varšave, spomína sa tiež Múzeum druhej svetovej vojny v Gdansku, Dom teroru v Budapešti či pamätník Jad va-šem v Jeruzaleme.