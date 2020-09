V Prahe zavedú pre nárast nakazených nové obmedzenia

Praha 4. septembra (TASR) – Od stredy 9. septembra bude v Prahe platiť zákaz nočnej prevádzky barov a reštaurácií, a to od polnoci do šiestej hodiny ráno. Zároveň bude povinné v obchodoch a nákupných centrách nosiť rúško. Informoval o tom v piatok Denník N s odvolaním sa na pražskú hygieničku Zdeňku Jágrovú.



Rúška budú naďalej povinné v metre, v budovách staníc a v areáli pražského letiska. Jágrová zároveň ohlásila aj ďalšie mimoriadne opatrenia, ktoré vstúpia do platnosti 14. septembra. Týkajú sa nosenia rúšok v spoločných priestoroch všetkých českých škôl vrátane toaliet.



„Chceli sme sa vyhnúť ekonomických stratám v baroch a dať občanom čas, aby sa na opatrenia pripravili. Rovnako aj školám. Nechceli sme ich zaskočiť," odpovedala Jágrová na otázku, prečo sa opatrenia zavádzajú od 9. a 14. septembra.



Riaditeľka pražskej hygienickej stanice na tlačovej konferencii tiež odpovedala na otázku, prečo nezakázala návštevy v sociálnych zariadeniach pre seniorov.



„Chceme ich chrániť inak. Tešíme sa na nové rýchlotesty, ktoré chceme využiť na testovanie personálu i obyvateľov. Nechceme traumatizovať obyvateľov sociálnych zariadení tým, že by sme zakazovali návštevy," vysvetlila.



Na českom ministerstve zdravotníctva, kde sa tento týždeň potvrdila nákaza COVID-19 u hlavnej hygieničky Jarmily Rážovej, prebieha epidemiologické trasovanie. V prípade zatiaľ k posunu podľa Jágrovej nedošlo. „Ochoreli iba blízki pracovní kolegovia pani námestníčky," dodala.



Aktuálne sa z ochorenia COVID-19 v Česku lieči 7196 pacientov. V nemocniciach je hospitalizovaných 172 pacientov s koronavírusom, vo vážnom stave je 40 z nich.



Česko má najvyššie tempo nárastu šírenia nákazy spomedzi okolitých krajín. Denný prírastok nových prípadov na milión obyvateľov je napríklad v Nemecku či v Poľsku štvrtinový.