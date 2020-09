V utorok potvrdili v Česku 968 prípadov Covid-19 a šesť úmrtí

Praha 16. septembra (TASR) – V Českej republike laboratória v priebehu utorka potvrdili 968 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najvyšší počet zaznamenaný v čiastočnej dennej štatistike do večera (18:00 ). Počas dňa zomrelo tiež ďalších šesť pacientov, informovali spravodajské servery Novinky.cz a TN.cz.



Aktívnych prípadov nákazy bolo v ČR k uvedenej hodine 15 593, pričom celkovo sa novým koronavírusom v krajine infikovalo 38 187 ľudí. Česko eviduje tiež 476 úmrtí po tom, ako úrady aktualizovali pôvodný pondelkový údaj o dvoch obetiach na päť, vyplýva zo správy Českej televízie.



Tá priniesla tiež informáciu o tom, že v Prahe pribudlo v utorok do 18:00 rekordných 372 nových potvrdených prípadov. Ide o 84 viac ako pri doterajšom pondelkovom maxime. Česká metropola zaznamenala od začiatku pandémie 7731 infikovaných.



Server TN.cz dopĺňa, že od minulého utorka do soboty pribudlo v Česku každý deň viac ako 1000 novoinfikovaných. Najviac 1538 ich potvrdili v sobotu. Po nedeľňajších 792 prípadoch hlásili v krajine v pondelok znova 1038 novonakazených.



Vysoký počet odhalených prípadov nákazy podľa správy súvisí aj so zvýšeným počtom testov. V piatok ich vykonalo viac ako 18:00 a v sobotu tiež rekordných 12 000.



V českých nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 333 pacientov, z nich 78 na umelej pľúcnej ventilácii alebo mimotelovej podpore životných funkcií. Je to trojnásobná úroveň oproti stavu spred mesiaca. Podobný počet vážne chorých v ČR zaznamenali naposledy koncom apríla.