ČR v sobotu vypraví druhý let pre svojich občanov v Izraeli

Praha 21. júna (TASR) - Česká republika v sobotu vypraví druhý repatriačný let pre svojich občanov v Izraeli, potvrdila to ministerka obrany Jana Černochová. Použitý Airbus má kapacitu asi 80 miest a očakáva sa, že sa naplní. TASR o tom informuje podľa televízie ČT24.



„Môžem potvrdiť, že spolu s (ministrom zahraničných vecí) Janom Lipavským pripravujeme bez určenia času ďalší evakuačný let pre českých občanov nachádzajúcich sa na území Izraela,“ napísala ministerka na sociálnej sieti X. „Situácia na mieste je naďalej veľmi neprehľadná a z bezpečnostných dôvodov nie je možné poskytnúť viac informácií. Verím, že všetko prebehne úspešne,“ uviedla.



Prvým českým evakuačným letom v pondelok odletelo z egyptského Šarm aš-Šajchu do Prahy približne 70 Čechov, ktorí sa pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu chceli vrátiť z Izraela. Niekoľko z nich vtedy tiež využilo ponuku SR cestovať slovenským vládnym špeciálom z Jordánska do Bratislavy.



Pre pokračujúci konflikt medzi Izraelom a Iránom už ČR dočasne uzavrela aj svoje veľvyslanectvo v iránskom Teheráne.