ČR v spore medzi Izraelom a Palestínou podporuje dvojštátne riešenie

Praha 25. júla (TASR) - Česko dlhodobo podporuje dvojštátne riešenie konfliktu medzi Izraelom a Palestínou. V reakcii na rozhodnutie Francúzska uznať Palestínsky štát to v piatok uviedol hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake. Takéto riešenie je však podľa Česka možné dosiahnuť len priamym rokovaním a dohodou oboch strán, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Česko dlhodobo podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktoré musí byť dosiahnuté na základe priameho rokovania a dohody oboch strán. Taká bude aj naša pozícia na konferencii o dvojštátnom riešení, ktorá sa bude konať budúci týždeň v New Yorku,“ povedal vo vysielaní stanice ČT24 Drake.



K otázke sa neskôr vyjadril aj český prezident Petr Pavel, podľa ktorého by všetky podobné kroky, aké teraz napríklad avizovalo Francúzsko, mali viesť ku konkrétnemu cieľu. „Ak Palestína nebude mať vlastné územie a organizačnú štruktúru, potom samotné prehlásenie Palestíny za štát pre Palestínčanov prakticky veľa nezmení,“ zdôraznil počas brífingu v závere jeho návštevy Japonska. Dodal, že Česko bude podporovať taký proces, ktorý povedie k dvojštátnemu riešeniu, teda štátnej autonómii pre Palestínčanov.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok oznámil, že krajina na Valnom zhromaždení OSN v septembri uzná Palestínsky štát. Dodal, že pre tento krok sa rozhodol v súlade s jeho dlhodobým záväzkom k spravodlivému a trvalému mieru na Blízkom východe. Rozhodnutie skritizoval Izrael, ale aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý ho označil za neuvážené.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)