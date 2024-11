V súvislosti s čiernym kašľom už v Česku zomrelo 12 ľudí

Praha 4. novembra (TASR) - V Česku od začiatku tohto roka zomrelo v súvislosti s čiernym kašľom už 12 ľudí, naposledy 75-ročná seniorka. Celkovo sa ochorením tento rok nakazilo viac než 34.000 ľudí. V pondelok to uviedla hovorkyňa českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová s tým, že počet hlásených prípadov v posledných týždňoch klesá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Od začiatku roka do 3. novembra je nahlásených 34.423 prípadov pertusiss. Od poslednej správy (SZÚ) k 29. septembru tak pribudlo 2333 zaznamenaných infekcií," spresnila. Za ostatné štyri týždne ústav evidoval priemerný nárast o 448 prípadov za týždeň.



Najviac prípadov ochorenia je vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov, detí do jedného roka sa nakazilo už viac ako 600. Najmenšie deti sa podľa jej slov najčastejšie nakazia od svojich blízkych. "Do evidencie, bohužiaľ, pribudlo aj jedno ďalšie úmrtie, u ženy vo veku 75 rokov. Celkovo tak tento rok v súvislosti s čiernym kašľom zomrelo už 12 ľudí, z toho väčšina bola v seniorskom veku," dodala Čechová.



Podotkla, že ľudia s chronickým ochorením a seniori sú vo všeobecnosti náchylnejší na infekcie, pričom môže dôjsť aj k súbehu viacerých infekcií, ktoré môžu byť vážnou až fatálnou komplikáciou. Mali by preto podľa nej zvážiť očkovanie proti vybraným ochoreniam. "Hovoríme o vakcínach proti chrípke, COVID-19, pneumokokom a pertusiss. Najmä je dôležité tam, kde títo ľudia využívajú služby, napríklad domov seniorov," zdôraznila.



SZÚ apeluje, aby ľudia s respiračnými ochoreniami zostali doma a ak budú na verejnosti, aby zvážili nosenie respirátora, pri kýchaní či kašlaní si zakrývali ústa a často si umývali ruky. Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v ČR najsilnejšia za viac ako 60 rokov.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)