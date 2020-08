V zahraničí má najbližšie dva roky slúžiť takmer tisíc českých vojakov

Praha 16. augusta (TASR) - V zahraničných operáciách má najbližšie dva roky slúžiť necelá tisícka českých vojakov. Počíta s tým plán ministerstva obrany, ktorý už prešiel Senátom a teraz čaká na schválenie Poslaneckou snemovňou. Súčasťou rezortného zámeru je aj väčšie nasadenie vojenských lietadiel CASA, informoval v sobotu spravodajský server ČT24.



Jedno z lietadiel CASA vo farbách českej armády pôsobí od roku 2013 trvalo na Sinajskom polostrove, kde v rámci misie OSN dohliada na dodržiavanie mierovej dohody medzi Egyptom a Izraelom. Na vojenskom letisku Praha-Kbely armáda prevádzkuje ďalšie tri tieto dopravné stroje - a ako uvádzajú vojaci, existencia zboru bez ich podpory by bola nemožná.



Teraz sa má flotila českých dopravných lietadiel CASA rozšíriť. Ministerstvo obrany kúpilo ešte dva stroje, prvé nové lietadlo má na letisko Praha-Kbely doraziť začiatkom budúceho roka. Súčasne s tým sa tiež počíta s väčším zapojením českých lietadiel v zahraničí.



Okrem Sinaja budú nasadené v Afganistane, Iraku alebo v Mali, kde majú pomôcť krátkodobo - pri rotáciách českých kontingentov alebo pri preprave materiálu. Podrobnosti ale zatiaľ velenie základne ani piloti nepoznajú.



Všetky spomínané regióny patria k oblastiam, pre ktoré česká armáda plánuje zahraničné misie na budúci rok. Kým tento rok je v pláne účasť 1096 vojakov, v budúcom roku by malo ísť o necelú tisícku, súčasne s tým tiež klesnú náklady. Armádny rozpočet majú misie vyjsť na 1,7 miliardy korún, čo je o 800 miliónov menej ako v tomto roku.



Najviac českých vojakov bude v nasledujúcich dvoch rokoch slúžiť v Pobaltí. S ochranou východnej hranice NATO má pomôcť skoro 300 mužov a žien, okrem toho bude v roku 2022 päť českých gripenov strážiť pol roka tamojší vzdušný priestor. V tomto kontingente bude 95 ľudí.



V Afganistane bude do roku 2022 vyše 200 českých vojakov, väčšina na veliteľstve v Kábule. Zvyšok tvorí výcvikový kontingent špeciálnych síl v provincii Herát a chirurgický tím na kábulskom letisku. V afganskej metropole stráži 15 vojenských policajtov české veľvyslanectvo.



Do Iraku a do Mali plánuje armáda poslať 80, respektíve 135 mužov a žien v českých uniformách. Tam pomáhajú najmä s výcvikom miestnych zborov. Okrem toho má ísť do Mali 60-členná jednotka špeciálnych síl, ktorá bude pôsobiť pod francúzskym velením v protiteroristickej operácii Barkhane. Český parlament bude túto operáciu schvaľovať zvlášť. Na Sinajskom polostrove zostane s jedným lietadlom CASA 20-členný český kontingent.