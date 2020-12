ČR: V4 by podľa Zemana mala byť jednotná pri podpore Poľska a Maďarska

Praha 9. decembra (TASR) - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) by mali byť jednotné pri podpore Poľska a Maďarska v spore s Európskou komisiou (EK) o rozpočet EÚ. V stredu to uviedol český prezident Miloš Zeman po stretnutí s poľským kolegom Andrzejom Dudom na Pražskom hrade.



V úvode spoločnej tlačovej konferencie Zeman pripomenul, že si veľmi váži hodnoty V4 a považuje za nevyhnutné, aby sa tieto hodnoty prejavovali aj zložitých v časoch.



"Vyšehradská skupina práve tým, že bola jednotná, dosiahla úspech v odpore proti rozmiestňovaniu ilegálnych migrantov. Dnes by sme mali byť rovnako jednotní v podpore Poľska, ale aj Maďarska vo veci sporu s Európskou komisiou," povedal Zeman v prejave zverejnenom na oficiálnej webovej stránke Pražského hradu.



Zeman zároveň privítal "informáciu pána prezidenta Dudu, podľa ktorej na pôde Európskej rady a pod nemeckým predsedníctvom môže dôjsť ku kompromisu, ktorý by uspokojil záujmy ako poľskej, tak maďarskej strany".



Duda podľa agentúry PAP privítal skutočnosť, že so svojím českým kolegom majú podobné stanovisko k otázke únijného rozpočtu a mechanizmu prepájajúceho zásady právneho štátu s čerpaním eurofondov.



V stredu viaceré maďarské médiá citujúce agentúru Bloomberg, ktorá sa odvolala na informácie poľského vicepremiéra Jaroslawa Gowina, uviedli, že Maďarsko a Poľsko dosiahli kompromis s Nemeckom o odvolaní veta v záležitosti viazania vyplácania zdrojov Európskej únie na systém podmienok právneho štátu.



Detaily dohody, ktorú budú musieť ešte schváliť všetky členské krajiny, ako aj Európsky parlament, zatiaľ neboli zverejnené.



Maďarsko a Poľsko, ktoré nesúhlasia s mechanizmom podmieňujúcim čerpanie eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu, blokujú spoločný balík v hodnote vyše 1,8 bilióna eur, ktoré by mali členské krajiny čerpať v rokoch 2021 - 2027.