Syn českého exprezidenta Václava Klausa končí v politike

Praha 23. marca (TASR) - Václav Klaus mladší, syn bývalého českého prezidenta, v utorok oznámil, že vo voľbách do Poslaneckej snemovne v októbri 2021 nebude na čele hnutia Trikolóra a nebude ani sám kandidovať. Takisto ukončí verejné aktivity.



Dôvody pre toto rozhodnutie sú "z drvivej väčšiny osobné", napísal Klaus na Facebooku.



"Chyba je vo mne. Nemám energiu a prosto nemôžem teraz zvolávať ostatných do útoku, keď viem, že by som sám išiel bez chuti," napísal. Hnutie podľa jeho slov čo najrýchlejšie zvolá celoštátny snem, aby sa funkcie predsedu mohol vzdať i formálne.



"V tom, čo som hájil, som si istý, že išlo o veci nevyhnutné pre úspešnú budúcnosť republiky. Nemenil by som na tom ani čiarku," uviedol Klaus. Pripomenul bránenie zvrchovanosti a tradičných konzervatívnych hodnôt.



Václav Klaus mladší bol v minulosti členom českej Občianskej demokratickej strany (ODS), ktorá ho však v marci 2019 zo svojich radov vylúčila.



V odôvodnení publikovanom na svojej webovej stránke ODS okrem iného uviedla, že Klaus mladší otvorene podporoval vystúpenie ČR z EÚ, spochybňoval účasť vojakov českej armády vo vojenských misiách alebo sa zúčastňoval na podujatiach organizovaných problematickými organizáciami. Neskôr založil hnutie Trikolóra.



Jeho otec Václav Klaus bol v rokoch 2003 – 2013 prezidentom ČR. Predtým pôsobil i vo funkcii premiéra krajiny (1992-97).