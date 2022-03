Českých ministrov čaká odovzdávanie štátnych vyznamenaní na hrade

Praha 7. marca (TASR) - Český premiér Petr Fiala a členovia jeho kabinetu sa v pondelok večer zúčastnia na slávnostnom odovzdávaní štátnych vyznamenaní na Pražskom hrade.



Uviedol to vicepremiér a minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka, ktorého v pondelok citovali webové Novinky.cz. Podľa neho je v súčasnej situácii potrebné "ťahať za jeden povraz".



Hrad už oznámil, že ceremoniál bude spojený s vyjadrením solidarity s Ukrajinou. "Aj napriek všetkým výhradám, ktoré mám voči pánovi prezidentovi, sme sa po debate s pánom premiérom, ktorý tam pôjde, dohodli, že väčšina členov, ktorí nemajú akútne pracovné povinnosti v zahraničí, tam ako určité symbolické gesto príde," dodal Jurečka a svoju účasť potvrdil.



Podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček a súčasne podpredseda Poslaneckej snemovne účasť považuje za elementárnu slušnosť, ktorú by nemala ovplyvňovať politika.



Účasť odmietli predsedovia oboch komôr parlamentu Miloš Vystrčil (Senát) a Markéta Pekarová Adamová (Poslanecká snemovňa) aj niektorí rektori vysokých škôl. Odovzdávanie štátnych vyznamenaní chcú bojkotovať z dôvodu skorších postojov českého prezidenta Miloša Zemana k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Ospravedlnil sa aj dvojnásobný olympijský víťaz v džude Lukáš Krpálek, ktorý osobnú účasť nepovažuje s ohľadom na vojnu na Ukrajine za vhodnú, ale udelenie medaily Za zásluhy si podľa svojich slov veľmi váži.



Zeman v pondelok odovzdá najvyššie ocenenia za minulý a predminulý rok, keď sa ceremoniály pre covidovú epidémiu nemohli uskutočniť. Za rok 2020 bude ocenených 37 osobností, ďalších 28 ľudí za rok nasledujúci.



Sú medzi nimi napríklad bývalý český minister zdravotníctva Roman Prymula, herečka Jiřina Bohdalová alebo in memoriam spevák Karel Gott. Na ceremoniáli má byť prítomných približne 600 hostí. Tradičná recepcia bola zrušená.