Vandali opäť posprejovali Karlov most v Prahe

Praha 9. júla (TASR) - Neznámy páchateľ v piatok posprejoval časť historického Karlovho mosta v českej metropole. Nápismi v angličtine popísal pravú stranu zábradlia približne od polovice mosta smerom k Pražskému hradu, uvádza webový spravodajský portál Novinky.cz.



Nápisy ako "hate you", "love" alebo "sorry" sú nastriekané nezmývateľnou tyrkysovou farbou. Posprejovaná je aj lampa na moste. Podľa hovorkyne Technickej správy komunikácií (TSK) Barbory Liškovej odborný reštaurátor nápisy odstráni počas víkendu.



"Policajti sa prípadom zaoberajú a zhromažďujú všetky dôkazy," potvrdil informáciu hovorca polície Richard Hrdina. Oznámenie o vandalizme prijali policajti na poludnie prostredníctvom tiesňovej linky. Páchateľovi hrozia za trestný čin poškodzovania cudzieho majetku tri roky za mrežami.



Situáciou sa zaoberá aj pražský magistrát. "Kolegovia z TSK toto graffiti už riešia a bude sa pravdepodobne odstraňovať v spolupráci s Galériou hlavného mesta Prahy, pretože jeden nápis sa objavil aj na jednej zo sôch," povedal hovorca magistrátu Vít Hofman.



TSK už podľa Liškovej skontaktovala reštaurátora, s ktorým má pre podobné prípady uzatvorenú zmluvu.



Karlov most v centre Prahy stráži vo dne i v noci 25 kamier mestského bezpečnostného systému. Majú k nim prístup strážnici, ako aj policajti. "Vzhľadom na to, že počas služby operátori obsluhujú omnoho viac kamier, nie je v personálnych, technických ani časových možnostiach sledovať iba tento úsek," uviedla hovorkyňa strážnikov Irena Seifertová.



Karlov most stráži aj súkromná bezpečnostná agentúra s názvom Združenie výtvarníkov Karlovho mosta, ktorú touto úlohou poverila mestská časť Praha 1. Medzi jej povinnosti patrí aj ochrana pamiatky.



Naposledy sa vandalizmom na Karlovom moste zaoberali úrady v lete 2019, keď dvojica turistov z Nemecka poškodila sprejom pilier mosta medzi Kampou a ulicou U Lužického semináře na Malej Strane. Obaja páchatelia dostali ročnú podmienku, peňažný trest vo výške 100.000 korún (3900 eur) a vyhostenie na päť rokov.



Ďalšie graffiti sa na moste objavilo vlani v marci. Jeho súčasťou boli názvy poľského, ruského a českého mesta "Kraków + Moscow = Prague", dopĺňa Český rozhlas.



Praha začiatkom júla spustila projekt Bez Graffiti, ktorý sa má zamerať na odstraňovanie malieb a nápisov z mestských stavieb. Ľudia môžu poškodené lokality nahlasovať prostredníctvom mobilnej aplikácie. Na projekt sa vyčlenilo 1,5 milióna korún (58.000 eur), magistrát ho chce vyhodnotiť v septembri.