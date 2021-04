Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček skolaboval

Praha 13. apríla (TASR) - Český vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček v utorok skolaboval a nezúčastní sa preto na prebiehajúcom zasadnutí Poslaneckej snemovne. Potvrdil to v SMS správe pre denník Právo.



"Mám za sebou drobný kolaps," napísal Hamáček s tým, že pre svoj nepriaznivý zdravotný stav nateraz ruší svoj program dovtedy, kým sa nebude cítiť lepšie. Ťažkosti mu robí zrejme tlak, priblížil Hamáček, ktorý na víkendovom zjazde Českej sociálnodemokratickej strany (ČSSD) obhájil post jej predsedu.



Dodal tiež, že v poslednej dobe "už toho bolo (na neho) veľa".



Český prezident Miloš Zeman v pondelok Hamáčka dočasne poveril aj vedením rezortu diplomacie po tom, čo bol z funkcie odvolaný Tomáš Petříček. Jeho odvolanie navrhol samotný Hamáček, ktorý s ponukou na prevzatie rezortu zahraničných vecí oslovil súčasného ministra kultúry Lubomíra Zaorálka. Ten to ale odmieta, pretože mu vadia zásahy do zahraničnej politiky zo strany prezidenta Zemana a premiéra Andreja Babiša.



Hamáček podľa portálu Novinky.cz dodal, že jeho stav nie je vážny a "pokúsi sa dať dokopy", aby sa v utorok večer mohol zúčastniť na grémiu ČSSD, kde sa má rokovať o aktuálnych zmenách v tamojšej vláde.



Minulý týždeň skolabovala počas zasadnutia vlády hlavná hygienička Pavla Svrčinová, ktorá sa už medzičasom vrátila do práce.