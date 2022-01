Víchrica v Česku si vyžiadala obeť, zastavila aj vlaky smerom na SR

Praha 30. januára (TASR) – Víchrica, ktorá v nedeľu zasiahla Českú republiku, si vyžiadala jednu obeť. Muž zomrel v priemyselnom areáli pri Kladne po tom, ako naňho spadol päťmetrový múr zvalený vetrom. Vzhľadom na popadané stromy v krajine tiež museli zastaviť dopravu na viacerých železničných tratiach vrátane hlavnej trate medzi Brnom a Bratislavou, informoval spravodajský server TN.cz.



Premávku na trati medzi Slovenskom a Českom prerušil spadnutý trolej pri Břeclavi. V dôsledku nehody uviazol medzinárodný rýchlik z Budapešti do Prahy s približne 70 cestujúcimi. Vzhľadom na terén ich nemôžu odviezť náhradné autobusy, budú tak musieť vo vlaku počkať, kým súpravu okolo 15.00 h neodtiahnu. Podľa hasičov sa situácia zaobišla bez zranení, uviedla Česká televízia. Nie je zatiaľ jasné, kedy dopravu na tejto trati obnovia.



Česká Správa železníc informovala, že hasiči zasahovali na 40 miestach, kde silný vietor lámal a vyvracal stromy a ovplyvňoval tak železničnú dopravu. Najviac výluk hlásili na severe krajiny a v oblasti Českomoravskej vrchoviny. Na trati medzi obcami Chornice a Dzbel na Morave zastavil jeden vlak pred vyvráteným stromom a následne na neho spadol ďalší strom, k zraneniam však nedošlo.



Popadané stromy, no tiež snehové jazyky v častiach Česka komplikovali aj cestnú dopravu a viedli k viacerým dopravným nehodám.



Hasiči po celom Česku mali už dopoludnia na konte viac ako tisíc zásahov súvisiacich najmä s popadanými vetvami a stromami, no tiež uvoľnenými strechami. Bez elektriny sa v krajine ocitlo 53.000 domácností. Prevádzku vrátane lanoviek rušili aj lyžiarske strediská.



Mimoriadne silný vietor hlásili českí meteorológovia na najvyšších horách krajiny, kde dosiahol až silu orkánu. Na Sněžke namerali ráno nárazy vetra s rýchlosťou 188 kilometrov za hodinu.