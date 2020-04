Videokonferencia vyjde českých ministrov, ktorí nemali rúška, draho

Praha 2. apríla (TASR) - Český minister vnútra Jan Hamáček nemal na stredajšej videokonferencii Ústredného krízového štábu nasadené rúško. Na fotografii zverejnenej na Twitteri na to upozornil sám Hamáček a dodal, že to bola chyba.



Informoval o tom webový spravodajský portál Novinky.cz.



"Nebudem sa vyhovárať, bola to chyba, pravidlá platia pre každého. Odoslal som 10.000 korún ako dar pre fakultnú nemocnicu Motol," napísal Hamáček na Twitteri a fotografiu zverejnil.



Nie je však sám, kto na videokonferencii rúško nemal. Zložené ho mala aj jeho stranícka kolegyňa, ministerka práce Jana Maláčová. Novinkám povedala, že jej rodina pošle 20.000 korún organizácii Život 90.



Rúško nemá nasadené ani muž na fotografii v popredí. Ide o ekonóma Aleša Chmelařa, ktorý je manželom Maláčovej. Teraz pracuje ako námestník ministerstva zahraničných vecí, predtým bol štátnym tajomníkom pre európske záležitosti.



Práve na 10.000 korún (365 eur) je stanovená maximálna pokuta za porušenie opatrení, ktoré vláda zaviedla - vrátane nosenia rúšok na verejnosti.



Na 39 mŕtvych stúpol v stredu počet ľudí, ktorí v Česku podľahli nákaze COVID-19 spôsobenej novým koronavírusom. Nakazených je 3508 osôb. Od stredajšieho rána pribudlo ďalších sedem obetí na životoch, pričom testovaných bolo 55.017 ľudí. Dosiaľ 48 ľudí sa z nákazy vyliečilo.