Pre celú Českú republiku platia výstahy pred búrkami

Praha 20. júna (TASR) - Víkendové horúčavy v Česku, pri ktorých padol nový teplotný rekord pre mesiac jún, vystriedali silné búrky. Zo západnej časti krajiny sa postupne presúvajú na sever a severovýchod. Výstrahy však platia pre celú republiku. TASR informáciu prevzala z webu Českej televízie.



Meteorológovia pôvodne očakávali, že búrky v Česku sa objavia tesne pred poludním. Pršať však začalo už pred deviatou hodinou ráno, a to v západnej časti krajiny. V okolí Rokycian sa vyskytlo aj silné krupobitie. Podľa Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) tam krúpy dosahovali veľkosť štyroch centimetrov.



Okolo 9.30 h prišla búrka aj do Prahy. Výstrahu s vysokým stupňom nebezpečenstva vydal ČHMÚ pre celú republiku okrem Karlovarského a Ústianskeho kraja. Najsilnejšie búrky očakávajú medzi jednou hodinou popoludní a polnocou. Na východe krajiny by vietor mohol dosahovať rýchlosť 90 kilometrov za hodinu.



Na miestach, kde je vyhlásená výstraha s vysokým stupňom nebezpečenstva, môžu padať krúpy väčšie než dva centimetre. Hrozí tiež rozvodnenie menších tokov, zaplavenie či podomletie ciest. Na cesty môžu spadnúť konáre alebo aj celé stromy, ktoré môžu spôsobiť zranenia, varujú meteorológovia.



Silné búrky vystriedali obdobie horúčav, ktoré vyvrcholilo v nedeľu 19. júna. Na stanici v Řeži u Prahy namerali rekordných 39 stupňov Celzia, čo predstavuje historické celorepublikové maximum pre mesiac jún. Oblastné rekordy padali na viacerých miestach v republike. Po miernom krátkom ochladení by sa malo od stredy znova otepľovať.