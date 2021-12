Česko budúci týždeň vydá vyhlášku o povinnom očkovaní, uviedol Vojtěch

Praha 3. decembra (TASR) - Povinnosť očkovať sa proti covidu by sa mala v budúcnosti v ČR vzťahovať na osoby staršie ako 60 rokov, policajtov, príslušníkov ozbrojených zložiek, ako aj na hasičov, zdravotníkov či zamestnancov sociálnych služieb. Uviedol to v piatok minister zdravotníctva v demisii Adam Vojtěch s tým, že predmetná vyhláška by mala vyjsť v priebehu budúceho týždňa.



Ako približuje spravodajský server Novinky.cz, povinné očkovanie v ČR upravuje zákon o ochrane verejného zdravia. Konkrétne choroby, proti ktorým sa povinne očkuje, potom stanovuje vyhláška.



Zavedenie povinnosti očkovať sa pre isté skupiny avizoval minister ešte v pondelok s tým, že platnosť by mala vyhláška nadobudnúť budúci rok v marci.



V piatok Vojtech rokoval s tzv. anticovidovým tímom budúcej vlády. Predmetom rozhovorov bola najmä budúcnosť pandemického zákona, ktorého platnosť vyprší koncom februára 2022.



Rezort zdravotníctva podľa Vojtěcha tiež pracuje na protiepidemických odporúčaniach k vianočným sviatkom. Vláda vlani o tomto čase obmedzenia uvoľnila, čo viedlo k nárastu prípadov nákazy koronavírusom, pripomínajú Novinky.cz.