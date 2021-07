Česká vláda od septembra nebude preplácať testy na koronavírus

Praha 19. júla (TASR) - Od prvého septembra nebude v Česku štát hradiť z verejného poistenia preventívne testy na koronavírus. Po pondelkovom rokovaní českého vládneho kabinetu to uviedol minister zdravotníctva Adam Vojtěch, informoval server Novinky.cz.



"Od prvého septembra nebudú z verejného zdravotného poistenia hradené žiadne testy. Tie sú určené napríklad na cestovanie, návštevy podnikov alebo napríklad na návštevy kultúrnych podujatí," uviedol minister.



Podľa šéfa českého rezortu zdravotníctva ide o správne rozhodnutie v kontexte motivácie občanov, aby sa dali zaočkovať. "Ide o legitímny krok, primárnou cestou k návratu do normálneho života je očkovanie. Musíme podporovať prevenciu, ktorou je vakcinácia," povedal Vojtěch.



Testy však budú aj po prvom septembri bezplatné pre deti mladšie ako 12 rokov. Výnimku budú mať aj ľudia, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov. Bezplatne testovať sa budú môcť aj občania, ktorí budú čakať na podanie druhej dávky vakcíny, informuje portál Novinky.cz.



Podľa Vojtěcha očkovanie pomáha zabrániť preplneniu nemocníc i ďalším prípadným lockdownom, pri ktorých by bola vláda nútená napríklad zatvoriť reštaurácie.