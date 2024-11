Česko chce odškodniť obete prenasledovania komunistickým režimom

Praha 27. novembra (TASR) - Česká vláda v stredu schválila dva zákony, ktoré majú umožniť jednorazovo priznať finančnú kompenzáciu obetiam komunistického režimu - tým, ktorí boli prinútení k odchodu z krajiny alebo boli pod tzv. ochranným dohľadom. V prípade odškodnenia by malo ísť o sumu 100.000 českých korún (takmer 4000 eur), informuje TASR podľa článku portálu Novinky.cz.



Ako po zasadnutí oznámil minister financií Zbyněk Stanjura, vláda schválila oba návrhy zákonov jednomyseľne. Prerokovať sa majú ešte v priebehu tohto volebného obdobia, ktoré sa skončí na budúcu jeseň.



Prvý návrh pripravilo ministerstvo spravodlivosti ČR a týka sa šikanovania občanov za minulého režimu tzv. ochranným dohľadom z politických dôvodov. Spočívalo to v tom, že sa ľudia museli pravidelne hlásiť na policajných staniciach, čo minister Stanjura označil za šikanovanie.



"Uložený ochranný dohľad bol nástrojom štátnej moci na perzekúciu nepohodlných osôb a tento zákon je spôsobom, ako týmto ľuďom prejaviť uznanie a solidaritu," uviedol v tlačovej správe český minister spravodlivosti Pavel Blažek.



Vláda v Prahe okrem toho schválila aj návrh ministerstva vnútra, ktorý si podobne ako ten od rezortu spravodlivosti kladie za cieľ odškodniť ľudí prenasledovaných komunistickou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB) v rámci akcie Asanace alebo podobných akcií, píšu Novinky.cz.



V prípade tohto návrhu zákona z dielne rezortu vnútra by mali mať ľudia na podanie žiadosti dva roky, teda do konca roka 2026. Koľko ľudí si môže žiadosť podať, nie je jasné.



Odškodné by nemalo podliehať dani z príjmu fyzických osôb, exekúcii a ani sa započítavať do príjmu rozhodujúceho pre stanovenie sociálnych dávok. Ľudia, ktorí budú chcieť o príspevok požiadať, budú musieť sami žiadať u spomínaných rezortov a splniť stanovené podmienky, dodáva server.