Vláda ČR neposkytla šéfovi Senátu lietadlo, on to považuje za podraz
Možným dôvodom by podľa neho mohla byť snaha nového vládneho kabinetu „zapáčiť sa" Číne alebo snaha diktovať a všetko riadiť.
Autor TASR
Praha 21. apríla (TASR) - Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil považuje rozhodnutie vlády Andreja Babiša neposkytnúť mu lietadlo na cestu na Taiwan za podraz. Je to podľa jeho slov nôž do chrbta najmä pre delegáciu podnikateľov, vedcov a kultúrnych pracovníkov, ktorí ho mali sprevádzať. Rozhodnutie označil za nelogické, keďže spolupráca ČR s Taiwanom je podľa neho veľmi úspešná. Babiš tento krok cez víkend vysvetlil tak, že jeho vláda bude robiť pragmatickú a nie hodnotovú politiku. Podľa Vystrčila však jedno bez druhého nejde. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii v Senáte, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je absolútny nezmysel robiť pragmatickú politiku bez toho, aby bola hodnotová. A ak to niekto robí, robí oportunistickú politiku. Politiku pre seba, ktorá ohrozuje medzinárodný poriadok, pravidlá, existenciu poriadku, ktorý je založený na pravidlách a je nesmierne dôležitý pre stredne veľké a malé krajiny. Lebo ak nebude platiť poriadok a pravidlá, bude mať pravdu ten najsilnejší. A to už poznáme. Potom sa k slovu dostávajú autoritárske režimy. A to chceme?“ položil si otázku Vystrčil.
O vládny špeciál požiadal štandardnou cestou. A hoci mu ho podľa jeho slov najskôr rezervovali, následne vláda rozhodla, že ho neposkytne. „Pre mňa je to malichernosť, poletím linkou. Ale je to nôž do chrbta od českej vlády našim podnikateľom, pracovníkom univerzít, vedecko-výskumným pracovníkom a reprezentantom kultúry. Všetkým tým vláda povedala: my na vás kašleme, leťte si na Taiwan robiť svoj biznis, ako chcete. Váš biznis na Taiwane nás nezaujíma,“ hneval sa šéf Senátu.
Možným dôvodom by podľa neho mohla byť snaha nového vládneho kabinetu „zapáčiť sa“ Číne alebo snaha diktovať a všetko riadiť. Niektoré české médiá špekulujú, že za zamietnutím vládneho špeciálu pre Vystrčila by mohla byť potenciálna Babišova cesta do Číny ešte v tomto roku. Premiér to však odmietol a v utorok uviedol, že nič také neplánuje.
Vystrčil podľa svojich slov rešpektuje, že za oficiálnu zahraničnú politiku ČR je zodpovedná vláda, no pripomenul parlamentnú diplomaciu, ktorá by podľa neho mala túto oficiálnu politiku dopĺňať. Podotkol, že nemá nič proti obchodu Česka s Čínou, ak to bude partnerský obchod. Zároveň zdôraznil, že pre ČR je dôležité rozvíjať aj spoluprácu s Taiwanom, ktorá je dôležitá najmä v oblasti moderných technológií.
Vystrčil bol na Taiwane v roku 2020, neskôr aj bývalá šéfka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová. Čína tieto cesty kritizovala.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
