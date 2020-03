Česká vláda odvolala hlavnú hygieničku Gottvaldovú

Praha 12. marca (TASR) - Česká vláda odvolala vo štvrtok hlavnú hygieničku Evu Gottvaldovú. Riadením úradu miesto nej poverí riaditeľku stredočeskej hygienickej stanice Jarmilu Rážovú. Spravodajskému serveru iDNES.cz to potvrdili dva overené zdroje i jeden člen vlády.



O tom, že Gottvaldová bude musieť skončiť vo funkcii, sa začalo špekulovať už pred mesiacom. Poslanci vo februári podporili novelu zákona o ochrane verejného zdravia, podľa ktorého musí mať hlavný hygienik lekárske vzdelanie so špecializáciou v oblasti hygieny.



Sama sa považuje skôr za úradníka, ktorý musí mať nejaké medicínske znalosti, ale zároveň musí byť schopný vykonávať aj úradnícku prácu. "Musím mať tie vedomosti, ale nemyslím si, že je potrebný lekársky titul," podotkla.



Gottvaldová pôsobila vo funkcii od júla 2016. V tom čase podala kandidatúru na toto miesto aj Rážová, ktorá ju však zase stiahla.



Rážová vyštudovala lekársku fakultu a následne absolvovala doktorský študijný program v odbore hygiena na Fakulte vojenského zdravotníctva Univerzity obrany. Riaditeľkou Krajskej hygienickej stanice Stredočeského kraja je od roku 2016.



Gottvaldová vyštudovala Lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne, v roku 2001 absolvovala bakalárske štúdium so špecializáciou na výživu človeka a v roku 2003 magisterské štúdium s tou istou špecializáciou.