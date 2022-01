Česká vláda Petra Fialu žiada o vyslovenie dôvery, očakáva sa debata

Nový český premiér Petr Fiala (ODS) stojí za rečníckym pultom počas zasadnutia parlamentu v Prahe v stredu 12. januára 2022. Foto: TASR/AP

Praha 12. januára (TARS) - Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky (PS PČR) sa začala v stredu o 9.00 h zaoberať žiadosťou vlády Petra Fialu (ODS) o vyslovenie dôvery. Päť koaličných strán má v dolnej komore pohodlnú väčšinu, takže vláda by mala dôveru s najväčšou pravdepodobnosťou získať. Pred hlasovaním sa však očakáva dlhá debata. Predchádzajúce vlády sa dozvedeli, či majú dôveru PS PČR až v noci. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.povedal vo vysielaní ČT24 politológ Jan Bureš z Metropolitnej univerzity Praha.Premiér Petr Fiala v úvodnom prejave pred poslancami povedal, že od volieb uplynulo presne 102 dní a dnes by sa za nimi mala urobiť definitívna bodka.povedal Fiala.Programové vyhlásenie vlády podľa neho ukazuje, na akú cestu sa chce jeho kabinet vydať. Úsporné opatrenia budú podľa Fialu citlivé. Štát má podľa neho šetriť na sebe a nie na občanoch. Premiér doplnil, že medzi priority jeho vlády bude patriť oblasť vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.Kabinet Petra Fialu vymenoval prezident ČR Miloš Zeman 17. decembra. O dôveru PS PČR musela vláda požiadať do 30 dní.Opozičná strana SPD už oznámila, že bude hlasovať proti vysloveniu dôvery. Hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša pred rozpravou avizovalo, že sa chystá kritizovať vládny program.