Česká vláda plánuje po Veľkej noci otvoriť ďalšie obchody

Praha 9. apríla (TASR) - Po Veľkej noci by sa v Českej republike mali otvoriť ďalšie obchody. Po štvrtkovom rokovaní českej vlády to oznámil minister dopravy a priemyslu Karel Havlíček, ktorého vyjadrenia sprostredkoval spravodajský server Novinky.cz.



Havlíček nešpecifikoval, že o aké prevádzky pôjde. Povedal však, že bude záležať na veľkosti obchodu a nie na jeho zameraní.



"Rozhodli sme sa, že budeme počas Veľkej noci pracovať a spoločný tím pripraví scenár pre ďalšie otváranie prevádzok," povedal.



Vláda obchody nebude deliť podľa zamerania, ale podľa veľkosti plôch s prihliadnutím na to, ako sa podarí eliminovať prítomnosť osôb v prevádzkach. "Bude to niekoľkotýždňový proces," povedal Havlíček.



Od štvrtka sú v ČR za prísnych hygienických podmienok otvorené hobby markety, stavebniny, železiarstva i predajne a servisy bicyklov, pripomína Novinky.cz.



Minister zdravotníctva Adam Vojtěch obyvateľov vyzval, aby boli počas sviatkov opatrní a dodržiavali povinnosť nosenia ochranných rúšok a na verejnosti sa pohybovali maximálne vo dvojiciach.



Česká vláda mala vo štvrtok mimoriadne zasadanie v súvislosti s koronavírusom. Ministri hovorili o nových opatreniach na pomoc firmám, živnostníkom a občanom, ktorí pre koronavírus a následné vládne opatrenia prišli o zisk.