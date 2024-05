Česká vláda podľa lekárov neplní vlaňajšiu dohodu, v hre sú protesty

Praha 20. mája (TASR) - Česká lekárska komora (ČLK) a odbory nie sú spokojné s tým, ako vláda plní dohodu o podmienkach práce z decembra minulého roka, ktorá prispela k ukončeniu protestu a stiahnutiu výpovedí tisícok lekárov. Hrozia preto razantnejšími protestami. V pondelok to uviedol prezident ČLK Milan Kubek. Ministerstvo zdravotníctva však oponuje, že dohodu plní, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V súčasnosti máme stále dôvodnejšie obavy, že tá dohoda, na základe ktorej skončila protestná akcia nemocničných lekárov a zdravotníkov, nebude zo strany vlády plnená," povedal Kubek. Vládny kabinet podľa neho splnil iba jednu jej časť, a to zvýšenie platov. Pripomenul, že dohoda má viacero bodov a tie zvyšné vláda neplní.



"Najhoršia situácia je pri najzásadnejšom sľube, a to vytvorení zákona o odmeňovaní zdravotníkov. Aby lekári za základný pracovný čas poberali plat na úrovni 1,5-násobku až trojnásobku priemernej mzdy v závislosti od ich kvalifikácie, praxe a zodpovednosti, ktorú majú," vysvetlil šéf ČLK. Problém vidí aj pri sľuboch o vzdelávaní lekárov či zákonníku práce.



Nečinnosť vlády by podľa neho mohla viesť k razantnejšej forme protestu, než to bolo vlani v decembri. Konkrétnu podobu nechcel komentovať. Dodal, len, že ak k protestom dôjde, chcú ich načasovať tak, aby si ich politici všimli.



Vlani došlo vzhľadom na protest lekárov v českých nemocniciach na istý čas k výraznému obmedzeniu zdravotnej starostlivosti. "Cieľom protestnej akcie nebolo zastaviť zdravotníctvo, vyhnať lekárov a zdravotné sestry z nemocníc a obmedzovať pacientov, ale upozorniť na to, v akom katastrofálnom stave české zdravotníctvo je, aké je podfinancované, ako sú zdravotnícke zdravotníctva personálne zdevastované," pripomenul Kubek.



Ich snahou je podľa neho zlepšiť podmienky na prácu v českých nemocniciach tak, aby bola viac atraktívne a ČR tak mala aj v budúcnosti dostatok lekárov, zdravotných sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov.



Ministerstvo sa bráni, že dohodu s lekármi plní. Poukázalo na naplnenie prvého bodu o zvýšení platov, na ďalších bodoch dohody podľa svojich slov pracuje.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)