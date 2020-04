Česká vláda potvrdila predĺženie núdzového stavu do 17. mája

Praha 30. apríla (TASR) – Česká vláda dnes potvrdila predĺženie núdzového stavu na území celej Českej republiky do 17. mája. V utorok to schválila Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Vláda sa pôvodne snažila presadiť trvanie núdzového stavu až do 25. mája. V Poslaneckej snemovni nakoniec ale z celkových šiestich návrhov zvíťazil návrh Komunistickej strany Čiech a Moravy.



Núdzový stav platí v Česku od 12. marca, samotná vláda ho môže vyhlásiť na 30 dní. Snemovňa núdzový stav už raz predĺžila, a to do konca apríla, hoci vláda žiadala o 11. máj.