Česká vláda požiadala o predĺženie núdzového stavu do 27. apríla

Na archívnej snímke muž s ochranným rúškom prechádza po Karlovom moste v Prahe. Foto: TASR/AP

Praha 22. marca (TASR) - Česká vláda požiadala parlament o predĺženie núdzového stavu do 27. apríla a zároveň rozhodla o rozšírení povinného testovania na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2. O výsledkoch pondelkového zasadnutia vlády informoval spravodajský server iDNES.cz." povedal po rokovaní vlády k predĺžení núdzového stavu český minister vnútra Jan Hamáček. Zároveň odmietol argumenty, že je zbytočné uzatvoriť okresy a uviedol, že najviac sa zlepšila situácia v okresoch, ktoré boli uzavreté najskôr - teda v Chebsku a na Trutnovsku.Ministri chcú, aby núdzový stav platil aspoň počas obdobia Veľkej noci, píše iDNES. Pokiaľ sa do dvoch týždňov podarí znížiť denný nárast nakazených pod 5000, tak by bolo možné núdzový stav zrušiť a vyžívať už len opatrenia z pandemického zákona, ktorý napríklad neumožňuje vláde obmedziť pohyb osôb, priblížil ešte v nedeľu Hamáček.Po novom sa budú musieť otestovať aj živnostníci, ktorí prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi. Testovať musia aj firmy s menej ako desiatimi zamestnanci a neziskové organizácie.Podniky s viac ako 250 zamestnancami museli prvé kolo testovania dokončiť do 12. marca, stredne veľké firmy do 15. marca a spoločnosti s desiatimi až 49 pracovníkmi do 26. marca. Živnostníci, malé firmy a neziskové organizácie musia testovanie stihnúť do 6. apríla." napísala v pondelok na Twitteri česká ministerka financií Alena Schillerová.Od začiatku pandémie sa v ČR potvrdilo 1.467.333 prípadov infekcie a najmenej 24.810 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 1.262.738 osôb.V nemocniciach v ČR je hospitalizovaných 8007 osôb, stav 1910 z nich je vážny.Zdravotníci v Česku aplikovali doteraz 1.340.728 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. V nedeľu bolo zaočkovaných 8077 ľudí. Obe dávky dostalo 358.758 ľudí.V Česku môžu ľudia od pondelka športovať a ísť do prírody v celom svojom domovskom okrese, doteraz tak mohli len na území obce. Obmedzenie pohybu medzi okresmi, ktoré je nariadené od začiatku marca, ale zostáva ďalej, informuje spravodajský portál Novinky.cz