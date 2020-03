Česká vláda predĺžila obmedzenie pohybu osôb

Praha 30. marca (TASR) - Obmedzenie voľného pohybu v ČR, ktoré má brániť šíreniu nového typu koronavírus, česká vláda opätovne predĺžila do 11. apríla. Doposiaľ platilo do 1. apríla. Informovala o tom na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.



Česká vláda chce tiež zriadiť Centrálny riadiaci tím COVID-19. Fungovať by mal ako dočasný poradný orgán vlády.



V ČR sa nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 potvrdila u 2896 ľudí. Chorobe COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje, doposiaľ podľahlo 17 ľudí. Vyliečených zostáva 11 osôb.