ČR: Vláda prisľúbila peniaze na obnovu vojenských objektov v Terezíne

Praha 3. augusta (TASR) - Česká vláda prisľúbila Terezínu v okrese Litoměřice peniaze na opravu chátrajúcich pamiatok v tomto pevnostnom meste. Niektoré sú v dezolátnom stave a nutne potrebujú rekonštrukciu. Mesto so zhruba 60-miliónovým rozpočtom však nemá na opravu peniaze, žiada ich preto od štátu.



"Počas nedávneho rokovania na Úrade vlády sme získali prísľub na opravu prvého objektu - bývalých Žižkových kasární," uviedol starosta mesta René Tomášek, ktorého v pondelok citoval spravodajský server Novinky.cz. Na rozľahlom objekte sa prepadla strecha. Oprava by podľa starostu mala vyjsť na približne miliardu korún.



Pracovná skupina pre obnovu terezínských pamiatok, ktorú vedie česká ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová, sa mala zísť už vlani na jeseň, plánované rokovanie však narušila koronavírusová pandémia. "Skupina sa zatiaľ nezišla, ministerstvo pripravuje nastavenie dotačných podmienok," poznamenal starosta.



Vedenie Terezína má predstavu, že by štát uhradil rekonštrukciu vojenských objektov, ktoré teraz vlastní mesto. Tomášek odhaduje, že celkové náklady by dosiahli sumu 2,5 miliardy korún.



Pamiatkovo chránené historické objekty boli ponúknuté aj rezortom pre možné budúce využitie. "O tom, či niektoré z ministerstiev bude mať o konkrétne objekty záujem, nie je nateraz rozhodnuté," uviedol hovorca zmieneného ministerstva Vilém Frček.



Z rokovania podľa neho vyplynulo, že vlastníci objektov musia mať jasnú predstavu o ich budúcom využití - tak, aby spĺňali všetky podmienky pre čerpanie financií, a musia bezodkladne začať predprojektovú prípravu. "Za týmto účelom budú zriadené dočasné pracovné tímy zložené zo zástupcov vybraných rezortov, mesta a Úsťanského kraja," podotkol Frček.



Terezín založil v roku 1780 cisár Jozef II. ako mohutný pevnostný systém. Jeho jadrom je Hlavná pevnosť s mestom uprostred a predsunutá Malá pevnosť.



Počas druhej svetovej vojny Terezín zneužili nacisti, ktorí v ňom zriadili židovské geto a väznicu gestapa. V 90. rokoch poznamenal mesto odchod armády, opustené objekty odvtedy chátrajú. Ich stav navyše zhoršili opakované povodne.