Česká vláda rozhodla o dočasnom zatvorení veľvyslanectva v Kábule

Praha 30. augusta (TASR) - Česká vláda v pondelok oficiálne rozhodla o dočasnom uzatvorení veľvyslanectva v Kábule. Časť agendy kábulskej ambasády prevezme zastupiteľský úrad v pakistanskom Islamabade. Informoval o tom český rezort diplomacie na svojej internetovej stránke.



"Budova veľvyslanectva bola pred evakuáciou zaistená tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu ktorejkoľvek z jej častí vrátane majetku či dát," uviedlo české ministerstvo zahraničných vecí (MZV ČR).



"Jiří Baloun zároveň naďalej zostáva veľvyslancom Českej republiky v Afganistane. Pracovať bude z ústredia. Toto je pre ďalšiu komunikáciu s partnermi v regióne aj pre budúce smerovanie našich diplomatických stykov s Afganistanom hlavnou prioritou," uviedol v tlačovej správe minister zahraničných vecí ČR Jakub Kulhánek. Zároveň dodal, že situácia v Afganistane bude témou utorkového neformálneho rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v Slovinsku.



"EÚ ale aj (Severoatlantickú alianciu) NATO teraz čaká debata o budúcej podobe a nastavení vzťahov s Afganistanom vrátane prístupu k novej vláde," dodal šéf českej diplomacie.



Česká republika poslala do Afganistanu celkovo tri evakuačné lety. Z Prahy do Kábulu pricestovalo 169 afganských občanov. Z nich 152 požiadalo o medzinárodnú ochranu, ostatní majú podľa českého rezortu vnútra inú formu pobytu. Tretím, posledným špeciálom do Česka priletel aj veľvyslanec ČR v Kábule Jiří Baloun.