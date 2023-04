Česká vláda rozhodla o zrušení 300 pobočiek Českej pošty

Praha 12. apríla (TASR) - V Česku zrušia 300 pobočiek Českej pošty. Návrh Českého telekomunikačného úradu (ČTÚ), ktorý upravuje jej maximálny počet pobočiek z terajších 3200 na 2900, schválila v stredu vláda. Po rokovaní o tom informoval minister vnútra Vít Rakušan. Podľa kabinetu je nutné, aby pošta prešla celkovou transformáciou. V opačnom prípade by jej tento rok hrozila strata asi 170 miliónov eur a insolvencia. Kroky vlády kritizujú opozícia aj niektoré obce, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pobočky budú rušiť v obciach s vyše 2500 obyvateľmi, kde je ich viac. Dochádzková vzdialenosť na poštu sa má zvýšiť z dvoch na tri kilometre. S rušením pobočiek skončia aj stovky zamestnancov – takmer tisíc priamo na poštách a asi 500 v logistike. Štát chce týmito zmenami ušetriť ročne okolo 700 miliónov korún (takmer 30 miliónov eur). Podľa Rakušana je tento krok záchrannou brzdou, aby pošta vôbec prežila.



Minister už začiatkom mesiaca predstavil koncept celkovej transformácie Českej pošty. Mala by sa rozdeliť na dve časti – jedna bude zabezpečovať listové služby a druhá bude fungovať na komerčnom princípe a má byť schopná generovať zisk.



Spôsob, akým aktuálne poskytuje služby Česká pošta, nezodpovedá podľa rezortu vnútra súčasným potrebám verejnosti ani vývoju na trhu poštových služieb.



Počet pobočiek, ktoré v polovici roka zrušia, je už definitívny. Meniť je ešte možné ich finálny zoznam, o ktorom rokujú niektorí starostovia a primátori. Tí kritizujú, že s nimi zoznam nikto nekonzultoval a výber pobočiek nezohľadňuje napríklad dopravnú dostupnosť, fyzické bariéry v oblasti alebo hustotou obyvateľov.



Ku kritike sa pridala aj opozícia, podľa ktorej je výber rušených pobočiek netransparentný. Rakušana vyzvala, aby zverejnil analýzu, podľa ktorej pošta rozhodovala. Minister to ale odmietol s argumentom, že ide o citlivé obchodné údaje, ktoré by mohla využiť konkurencia.



Česká pošta aktuálne zamestnáva približne 12.000 ľudí, s novými zmenami by ich malo skončiť asi 1600. Podľa servera Novinky.cz už o týchto pracovníkov prejavila záujem väzenská služba, ktorej chýba tisíc zamestnancov vo všetkých profesiách.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)