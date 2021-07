Česko schválilo dva dni voľna po očkovaní pre štátnych zamestnancov

Český premiér Andrej Babiš, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Praha 30. júla (TASR) - Česká vláda v piatok ráno schválila návrh premiéra Andreja Babiša, aby mali všetci štátni zamestnanci dva dni plateného voľna za očkovanie. Babiš to oznámil po zasadnutí, ktoré sa konalo ráno o 07.00 h. Premiér dodal, že nenašiel iný spôsob motivácie. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch zároveň informoval, že budú platiť výnimky pre nosenie rúšok a respirátorov, napísal portál iDNES.cz.Premiér tiež povedal, že dva dni voľna pre zamestnancov nebudú záťažou pre štátnu kasu.dodal. Upozornil, že zamestnanci môžu voľno čerpať do konca roka.Vláda vyzvala aj kraje a samosprávy, aby podobne motivovali ľudí k očkovaniu. Podobné odporúčanie adresovala súkromným firmám.Premiér už v stredu oznámil, že mieni vláde predložiť návrh o dvoch dňoch voľna po očkovaní, a to všetkým zamestnancom spadajúcim pod štátnu službu, ktorí sa zaočkovali od 1. januára 2021.Na sociálnej sieti dodal, že vláda uloží všetkým ministrom, aby dali dva dni voľna ďalším svojim zamestnancom - to sa týka aj ozbrojených zborov. Stačí sa preukázať národným certifikátom o očkovaní alebo aplikáciou Tečka.Minister zdravotníctva Vojtěch v piatok po rokovaní vlády tiež oznámil niekoľko zmien - napríklad ľudia s potvrdením od lekára budú môcť dostať zo zdravotných dôvodov výnimku z povinnosti nosiť respirátor alebo dokonca aj rúško. Zmena bude zapracovaná do mimoriadneho opatrenia o povinnom prekrytí horných dýchacích ciest. Predchádzajúce opatrenie tento týždeň zrušil Najvyšší správny súd.Vojtěch vysvetlil, že ministerstvo upravilo opatrenie tak, aby rešpektovalo výhrady súdu. Ministerstvo však trvá na nosení ochrany úst a nosa, ktorá sa teraz vyžaduje napríklad vo verejných budovách alebo v MHD. Podľa Vojtěcha je nosenie respirátorov a rúšok základným opatrením v pandémii koronavírusu a odporúčajú ho aj medzinárodné inštitúcie.Oznámil tiež, že vláda predĺžila do 31. augusta platnosť výnosu, ktorým dôrazne neodporúča cestovať do krajín s extrémnym rizikom nákazy.