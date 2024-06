Česká vláda schválila návrh mediálnej novely

Praha 26. júna (TASR) - Česká vláda v stredu schválila návrh takzvanej veľkej mediálnej novely, na základe ktorej by sa mali zvýšiť koncesionárske poplatky pre verejnoprávne médiá. Návrh počíta tiež s ich valorizáciou. Platiť by ich po novom mali aj domácnosti, ktoré vlastnia smartfón či tablet schopný prijímať vysielanie. Po rokovaní vlády to oznámil český minister kultúry Martin Baxa, informuje spravodajkyňa TASR.



"Robustné a nezávislé médiá verejnej služby sú pilierom demokratickej spoločnosti. Preto považujem za kľúčové, aby sme ich stabilitu zaistili aj do budúcnosti. Veľká mediálna novela prináša mnoho mechanizmov, ktoré zaistia udržateľné financovanie oboch médií do budúcnosti a tým aj verejnoprávnej služby," povedal Baxa.



Ak návrh novely prejde legislatívnym procesom, televízny poplatok sa od budúceho roka zvýši o 15 korún na 150 korún (6,02 eur) a rozhlasový o 10 korún na 55 korún (2,21 eur). Pôvodne ministerstvo plánovalo zvýšiť televízny poplatok o 25 korún, proti však boli prevádzkovatelia komerčných staníc. Návrh je výsledkom kompromisu.



Vďaka navýšeniu by Česká televízia (ČT) mala od budúceho roka získať do rozpočtu 865 miliónov korún (takmer 35 miliónov eur) a Český rozhlas (ČRo) 331 miliónov korún (približne 13,4 milióna eur).



Poplatky by mali platiť nielen majitelia rozhlasových a televíznych prijímačov, ale aj tie domácnosti, v ktorých niekto vlastní zariadenie schopné prijímať online vysielanie, teda tablet či smartfón.



Novinkou je tiež valorizácia poplatkov. Ak inflácia za celé kalendárne roky kumulovane prevýši šesť percent, dôjde podľa ministra k šesťpercentnému navýšeniu poplatkov.



Baxa podotkol, že televízny poplatok sa v Česku naposledy zvýšil v roku 2008 a rozhlasový v roku 2005. "Ich hodnota je teraz na menej než polovici tej pôvodnej. Navyše, technológie sa posunuli míľovými krokmi. Preto mierne zvyšujeme poplatky a definujeme aj ďalší okruh zariadení, ktoré prijímajú televízny a rozhlasový signál," vysvetlil minister.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)