Vláda schválila vyslanie vojakov do misie Barkhane v Saheli

Praha 27. januára (TASR) - Česká vláda schválila v pondelok plán ministerstva obrany na vyslanie vojakov do Francúzskom vedenej protidžihádistickej operácie Barkhane v africkom regióne Sahel. Jednotka by mala mať silu do 60 mužov. Informovala o tom agentúra AP.



Plán na vyslanie českých vojakov do najväčšej francúzskej zámorskej misie do roku 2020 musí ešte schváliť parlament. Ako pripomína AP, česká armáda je už v regióne prítomná, keďže v rámci výcvikovej misie EÚ má v Mali približne 120 vojakov.



Francúzsko začalo svoju intervenciu v Mali v roku 2013 po tom, čo extrémisti prevzali kontrolu nad veľkými mestami na severe tejto krajiny a nanútili tamojšiemu obyvateľstvu striktný výklad islamského práva. V roku 2019 došlo v oblasti Sahelu k prudkému nárastu útokov islamistov.