Česká vláda vyhlásila nový núdzový stav od 28. februára

Respirátor FFP2. Foto: TASR/AP

Praha 26. februára (TASR) - Česká vláda vyhlásila v piatok pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v krajine nový núdzový stav. Platiť bude od 28. februára do 28. marca, informoval spravodajský portál iDNES.cz.Stalo sa tak bezprostredne po tom, ako dolná komora parlamentu, Poslanecká snemovňa, zamietla žiadosť kabinetu o predĺženie v súčasnosti platného núdzového stavu. Ten sa skončí práve 28. februára a podľa opozičných poslancov nie je v súlade s ústavou.Vláda ČR na mimoriadnom zasadnutí momentálne rozhoduje o nových, prísnejších opatreniach, ktoré by mali zamedziť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2, uviedol spravodajský portál Novinky.cz.Možný rozsah obmedzení načrtli vládni predstavitelia už v priebehu piatka. Podľa ministra zdravotníctva Jana Blatného bude povinné na verejnosti a v zamestnaní nosiť rúška. V obchodoch, verejnej doprave a zdravotníckych zariadeniach budú povinné respirátory FFP2.Minister vnútra Jan Hamáček ďalej avizoval výrazné obmedzenie cestovania - občania podľa neho nebudú môcť opustiť obec, v ktorej bývajú. Do prírody budú môcť ísť iba v rámci katastra svojej obce. Vzhľadom na policajné kontroly budú osoby pohybujúce sa mimo svojho bydliska musieť mať so sebou čestné vyhlásenie." uviedol Hamáček s tým, že sa vláda rozhodla prikloniť k modelu, ktorý funguje vo Francúzsku.Počíta sa tiež s uzavretím škôl a škôlok. Otvorené budú podľa Babiša len pre deti zdravotníckeho personálu. Zatvorené budú tiež všetky obchody predávajúce iný než nevyhnutný tovar.