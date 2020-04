Česká vláda vyňala autistov či vodičov MHD z povinnosti nosiť rúško

Praha 9. apríla (TASR) - Česká vláda zrušila vo štvrtok povinnosť nosiť rúško pre niektoré skupiny obyvateľov. Týka sa to ľudí s poruchou autistického spektra, ktorí o takúto výnimku už dlho žiadali. Rovnako rúško po novom nemusia nosiť ani vodiči autobusov či električiek. V jednom aute sa zase bez rúšok už môže viezť celá rodina. Po stretnutí vlády to oznámil český minister zdravotníctva Adam Vojtěch, ktorého citoval portál Novinky.cz.



Minister uviedol, že k udeleniu výnimiek došlo na základe "pripomienok z terénu a od pacientskych organizácií". Výnimka pre cestu autom sa rozšírila z dosiaľ platnej v prípade osamoteného vodiča, na celú rodinu, ktorá sa spolu vezie v jednom vozidle.



Okrem autistov a ľudí s mentálnym hendikepom nemusia rúško na verejnosti nosiť ani deti mladšie ako dva roky.



"Na základe pripomienok pacientskych organizácií dávame výnimku ľuďom s poruchou autistického spektra a tiež vodičom vo verejnej doprave, ak idú v uzavretej kabíne. Napríklad v električke, kde je úplne oddelený priestor... Samozrejme, hneď ako vyjde (vodič) z uzavretého priestoru, musí si ho opäť nasadiť," povedal Vojtěch.



O výnimku pre autistov sa dlhodobo snažila česká organizácia Děti úplňku, ktorá pomáha rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra. Upozorňovala pri tom na to, že rúška vyvolávajú u autistov nekontrolovateľné záchvaty úzkosti.