V Česku zakázali návštevy v nemocniciach, kontrolujú aj hranice

Praha 9. marca (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v pondelok po zasadnutí Bezpečnostnej rady štátu oznámil zákaz návštev v nemocniciach v súvislosti so šíriacou sa nákazou nového typu koronavírusu. Do nedeľného večera potvrdili v Česku 32 pacientov s ochorením COVID-19, informoval spravodajský server Novinky.cz.



Minister zdravotníctva Adam Vojtěch uviedol, že zákaz sa netýka detských oddelení, pôrodníc, pacientov s obmedzenou svojprávnosťou, pacientov v hospicoch a nevyliečiteľne chorých pacientov.



"Zákaz je koncipovaný tak, že cielime na zariadenia, kde môže dôjsť k riziku nákazy a k ohrozeniu najpostihnutejších," povedal Vojtěch s tým, že ide predovšetkým o seniorov.



"Ak by boli infikovaní, tak by to pre nich mohlo mať fatálne následky. Týka sa to lôžkových zariadení, zdravotnej služby a pobytových služieb," doplnil. Nariadenie bude účinné od utorka.



Od pondelkového rána sa tiež na hraničných priechodoch v Česku uskutočňujú náhodné kontroly. Colníci a policajti ľuďom rozdávajú informačné letáčiky a merajú teplotu.



Na celom svete zaznamenali doteraz viac ako 110.000 ľudí infikovaných koronavírusom a už viac ako 3800 osôb nákaze podľahlo.