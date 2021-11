Aj Česi budú bez vianočných trhov

Praha 25. novembra (TASR) - Česká vláda s platnosťou od piatkového večera zakázala konanie vianočných trhov, výnimkou je predaj stromčekov a kaprov. Vo štvrtok to oznámil minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



Zákaz vstúpi do platnosti v piatok 26. novembra o 18.00 h. Ide o jedno z opatrení, ktoré majú obmedziť kontakty obyvateľstva v čase šírenia covidovej epidémie. Na verejných miestach bude tiež zakázaná konzumácia alkoholu.



Minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček doplnil, že zákaz sa týka trhov špeciálne zriadených na predvianočné obdobie. Celoročné trhoviská budú môcť zostať otvorené, nebude sa tam však môcť jesť ani piť, spresnil.



Zákaz vianočných trhov podľa informácií spravodajského webového portálu Novinky.cz presadzoval minister Vojtěch. Na schôdzi vlády zazneli aj návrhy, že by stačilo zakázať konzumáciu. Proti tomu sa však postavil minister vnútra Jan Hamáček, ktorý sa obáva možných konfliktov s políciou.



Z dôvodu nárastu počtu infikovaných aj tých, ktorí potrebujú hospitalizáciu, oznámili obmedzenie trhov v uplynulých dňoch niektoré kraje a obce. Praha v stredu informovala, že zrušila kultúrny program na vianočných trhoch na Staromestskom námestí. Nebude sa tam konať ani slávnostné rozsvietenie vianočného stromu.



Podobne sa chystali adventné trhy obmedziť i ďalšie mestá a obce - najmä moravské, kde je epidémia najsilnejšia.



Vláda vo štvrtok zároveň oznámila, že od piatku vyhlasuje núdzový stav, ktorý bude platiť 30 dní. Sprísnila aj niektoré ďalšie protiepidemické opatrenia.



Kultúrne predstavenia, športové zápasy a vzdelávacie akcie bude môcť navštíviť maximálne 1000 osôb. Na ďalšie hromadné akcie typu spolkových akcií, osláv, večierkov či plesov bude môcť prísť najviac 100 ľudí. Pohreby budú bez obmedzení.



Pre účastníkov všetkých hromadných akcií bude naďalej platiť povinnosť preukázať sa kompletným zaočkovaním proti covidu alebo dokladom o prekonaní choroby v ostatných šiestich mesiacoch.