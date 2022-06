Vlak sa v Česku zrazil s posunovacou lokomotívou, rušňovodič neprežil

Na místě zasahuje šest jednotek hasičů, včetně hasičů @Spravazeleznic. Pendolino se po výjezdu ze stanice střetlo se záložní posunovací lokomotivkou „Kocour“, čtyři její pracovníci byli zraněni, jeden člověk z Pendolina zemřel. Šestnácti cestujícím se nic nestalo. pic.twitter.com/uaXbm4Nal6 — HZS Moravskoslezského kraje (@hzsmsk) June 27, 2022

Bohumín 27. júna (TASR) - Vysokorýchlostný vlak Pendolino sa v pondelok skoro ráno v českom meste Bohumín zrazil s posunovacou lokomotívou. Nehoda si vyžiadala jednu obeť, informoval Český rozhlas.Vlak odchádzal do Prahy. Zrážku neprežil rušňovodič Pendolina, vo vlaku sa ľahko zranil jeden človek. Okrem toho utrpeli ľahké a stredne ťažké zranenia štyria zamestnanci spoločnosti ČD Cargo, ktorí sa viezli v lokomotíve.Prevádzka v stanici Bohumín bola podľa Českého rozhlasu približne na pol hodinu prerušená. Príčiny nehody a výšku škôd zisťujú vyšetrovatelia. Spoj s odchodom o 04:59 do českej metropoly bol zrušený, ľudia mohli využiť ďalšie spoje. Dopravné obmedzenia v Bohumíne môžu trvať celý deň, uviedol hovorca Českých dráh Petr Šťáhlavský.Cestujúcich evakuovali. Vlak mal kapacitu zhruba 300 miest, ľudia ho využívajú na cestu z Ostravy alebo Olomouca do Prahy.doplnil Šťáhlavský.