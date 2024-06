Následky nehody v Pardubiciach stále odstraňujú, vlaky opäť jazdia

Pardubice 7. júna (TASR) - V piatok ráno po nočnej výluke opäť obnovili premávku na železničnom koridore v českých Pardubiciach. Premávka bola pozastavená po tragickej zrážke dvoch vlakov v stredu neskoro večer. V priebehu štvrtka ju čiastočne obnovili po jednej koľaji, avšak v noci na piatok trať opäť uzavreli, aby mohli železničiari odstraňovať následky nehody, informuje TASR.



Práce na odstraňovaní trosiek a oprave koľajníc majú podľa servera Novinky.cz pokračovať aj v priebehu piatka, takže v prevádzke ostáva iba jedna z dvoch koľají medzi Kostěnicami a pardubickou hlavnou stanicou. Obmedzená je aj rýchlosť, vlaky tak meškajú od desiatich minút do polhodiny, upozornili České dráhy. Tento stav by mal trvať najmenej do piatkového poludnia.



Pri čelnej zrážke rýchlika RegioJetu smerujúceho z Prahy do Košíc a ďalej do ukrajinského Čopu s nákladným vlakom sa v stredu večer do seba zakliesnili oba rušne. Železniční hasiči ešte vo štvrtok večer od seba rušne oddelili a odtiahli nepoškodené vagóny nákladného vlaku. Následne začali pracovať na odstraňovaní viac zdemolovaných častí súprav.



Pri zrážke vlakov zahynuli štyria ľudia a viac než 20 sa ich zranilo. Medzi obeťami sú aj dve Slovenky, potvrdilo vo štvrtok ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Ďalší dvaja mŕtvi sú podľa ukrajinského rezortu diplomacie Ukrajinci.



Štyri Slovenky pri nehode utrpeli zranenia. Jednu medzičasom prepustili z nemocnice, ostatné ostávajú hospitalizované v stabilizovanom stave.



Príčiny nehody vyšetruje česká železničná inšpekcia a vyšetrovanie začala aj polícia na základe podozrenia z trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti.