Vlaky súkromnej spoločnosti sa v Česku takmer zrazili

Praha 22. júla (TASR) – Česká Traťová inšpekcia začala vyšetrovať mimoriadnu udalosť v meste Jablonné nad Orlicí, kde dnes ráno jeden z vlakov spoločnosti Leo Express Tenders prešiel návestidlom na červenú, v dôsledku čoho sa vydal proti inému vlaku rovnakého dopravcu. Informoval o tom portál zdopravy.cz.



K udalosti došlo o 07.11 h. Vlak na trati Králíky – Ústí nad Orlicí prešiel návestidlom zakazujúcim pokračovanie v jazde a vošiel do cesty vlaku smejúcemu z Ústí nad Orlicí do Moravského Karlova. Prevádzka na trati je aktuálne zastavená. Traťová inšpekcia neskôr spresnila, že vlaky sa zastavili vo vzdialenosti 508 metrov.



„Rušňovodič protiidúceho vlaku pohotovo zareagoval a zastavil na pokyn návestidla. Vlak, ktorý prešiel návestidlom, zastavil po 40 metroch. Vlaky sa k sebe teda reálne nepriblížili a nehrozilo žiadne nebezpečenstvo pre cestujúcich. Nebolo potrebné ani prudšie brzdiť. V danej chvíli sa v oboch súpravách nachádzalo približne osem cestujúcich. Tí boli z vlakov evakuovaní," povedal hovorca spoločnosti Leo Express Emil Sedlařík.



Počas posledných týždňov sa na železničných tratiach v Česku stala séria vážnych nehôd. V nedeľu 14. júna najmenej 15 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke vlaku s autobusom, ku ktorej došlo na priecestí pri obci Struhařov v okrese Benešov.



V utorok 7. júla pri čelnej zrážke dvoch osobných vlakov v okrese Karlove Vary medzi stanicou Nové Hamry a dopravňou Pernink zahynuli dvaja ľudia a 24 utrpelo zranenia.



K najvážnejšej nehode došlo večer 14. júla, keď osobný vlak narazil do nákladného vlaku neďaleko Českého Brodu v Stredočeskom kraji. Pri nehode zomrel rušňovodič osobného vlaku a 35 ľudí utrpelo zranenia.



Minulý štvrtok rýchlik Krušnohor vyšiel zo stanice Retenice pri meste Teplice po nesprávne nastavenej trati a poškodil výhybku, v dôsledku čoho bolo evakuovaných 80 ľudí.