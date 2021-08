Vo veľkých českých mestách je zaočkovanosť proti covidu 60 percent

Praha 10. augusta (TASR) – V českej metropole Praha je zaočkovanosť populácie staršej ako 16 rokov aspoň jednou dávkou na úrovni 65 percent. Podobne sú na tom aj ďalšie veľké české mestá.



Vyplýva to z údajov Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS), z ktorých v utorok citoval spravodajský server Novinky.cz.



Pražské čísla zodpovedajú aj celkovým dátam v súvislosti so zaočkovanosťou dospelej populácie v Česku. Zhruba 65 percent ľudí v ČR má doteraz ukončené očkovanie, dostalo prvú dávku vakcíny alebo čaká na termín očkovania.



V Hradci Králové dostalo aspoň prvú dávku takmer 68 percent ľudí nad 16 rokov, v Českých Budějoviciach je to 64,2 percenta, v Brne necelých 64 a v Plzni 63 percent. Ostrava sa zatiaľ drží tesne pod hranicou šesťdesiatky.



„Údaje celkovo poukazujú na pozitívny posun v zaočkovanosti. Naďalej však ukazujú aj na približne desať väčšinou pohraničných oblastí republiky, kde je zaočkovanosť relatívne nízka, a to aj vo viacerých navzájom blízkych obciach. V týchto lokalitách by na jeseň mohli vznikať plošne väčšie ohniská nákazy," upozornil riaditeľ ÚZIS Ladislav Dušek.



Vo veľkých mestách je zároveň najviac zaočkovaných seniorov, ktorí patria s ohľadom na covid k najrizikovejším skupinám obyvateľstva. Vo vymenovaných mestách sa zaočkovanosť ľudí nad 60 rokov pohybuje na úrovni približne 80 percent.



Nižšia zaočkovanosť seniorov je zrejmá v menších obciach, z ktorých je horšia dostupnosť do očkovacích centier.



„Iba približne desať obcí má zaočkovanosť seniorskej populácie pod 50 percent. Tieto obce nie sú kumulované podľa regiónov, ale ide skôr o obmedzenú dostupnosť očkovacích miest. Percentuálne je však všeobecne zaočkovanosť seniorskej populácie značná," poznamenal šéf zdravotníckych štatistikov.



Oproti číslam z konca júla mierne poklesol celkový počet nezaočkovaných seniorov. Vakcínu proti koronavírusu nedostalo z rôznych dôvodov – ako je napríklad nezáujem – zhruba 550 000 ľudí starších než 60 rokov. Z nich približne 100 000 už covid prekonalo.